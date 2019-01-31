Топилин призвал чиновников думать, прежде чем говорить

31.01.2019 00:05



Максим Топилин, являющийся министром России по вопросам труда и социальной защиты, заявил, что чиновникам нужно «включать голову» прежде чем сделать какое-либо спорное заявление, сообщают «РИА новости». Поводом для подобного заявления послужили участившиеся случаи некорректных высказываний муниципальных и федеральных чиновников, которые задевали население страны за «больные» социальные места. Стоит всего лишь подумать, прежде чем открыть рот, а все имеющиеся проблемы необходимо обсуждать с гражданами в деликатном ключе и «человеческим» языком.