Керри заявил, что Трамп позорит страну

30.01.2019 23:51



Джон Керри, не так давно занимавший пост госсекретаря США, заявил, что Дональд Трамп позорит Америку своей манерой ведения внешнеполитических вопросов, сообщают «РИА новости». Бывший госсекретарь уничижительно отозвался о том, как Трамп строит политические взаимоотношения США с внешним миром, заявив, что он разрушает все связи и объединения, которые выстраивались предшествующими президентами со времен Второй мировой войны. Также он подчеркнул, что впервые видит президента, который угрожает национальной безопасности страны своими сообщениями в «Твиттере».