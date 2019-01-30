Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
31 ЯНВ, 00:59 МСК
USD (ЦБ)    66,0987
EUR (ЦБ)    75,5706

31 ЯНВ, 00:59 МСК
USD (ЦБ)    66,0987
EUR (ЦБ)    75,5706

Керри заявил, что Трамп позорит страну

30.01.2019 23:51
Керри заявил, что Трамп позорит страну

Джон Керри, не так давно занимавший пост госсекретаря США, заявил, что Дональд Трамп позорит Америку своей манерой ведения внешнеполитических вопросов, сообщают «РИА новости». Бывший госсекретарь уничижительно отозвался о том, как Трамп строит политические взаимоотношения США с внешним миром, заявив, что он разрушает все связи и объединения, которые выстраивались предшествующими президентами со времен Второй мировой войны. Также он подчеркнул, что впервые видит президента, который угрожает национальной безопасности страны своими сообщениями в «Твиттере».

Президент Мексики заявил о прекращении «войны» с наркомафией
Читать еще:
✉ переслать на email Все новости >

Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Отправить комментарий

Статьи

Первая помощь. Что делать, когда все потеряно и не хочется жить?

Первая помощь. Что делать, когда все потеряно и не хочется жить?
Бизнес и психология

Основные космические события 2018 года

Основные космические события 2018 года
Наука и технологии

Владимир Зеленский – реальный или технический кандидат в президенты Украины?

Владимир Зеленский – реальный или технический кандидат в президенты Украины?
Политика 1

Обратная сторона Луны. Прошлое и будущее лунных программ СССР, США и Китая

Обратная сторона Луны. Прошлое и будущее лунных программ СССР, США и Китая
Наука и технологии

Где зимой покататься? Обзор лучших горнолыжных курортов России

Где зимой покататься? Обзор лучших горнолыжных курортов России
Новые возможности 2

«Новые Гонконги». Станут ли чартерные города спасением от неэффективного государства?

«Новые Гонконги». Станут ли чартерные города спасением от неэффективного государства?
Экономика

Узнай, страна

В Карачаево-Черкессии открыли два крупных медицинских центра

В Карачаево-Черкессии открыли два крупных медицинских центра

Полпред президента РФ в ЦФО Игорь Щеголев встретился с тамбовскими префектами

Полпред президента РФ в ЦФО Игорь Щеголев встретился с тамбовскими префектами

В Хабаровском крае стартовало строительство второго морского буксира серии 00440

В Хабаровском крае стартовало строительство второго морского буксира серии 00440

В Омске состоится «Битва Титанов»

В Омске состоится «Битва Титанов»

Новости СМИ

Новости дня

00:17 В Госдуме предложили запретить курение за рулем В Госдуме предложили запретить курение за рулем
Национальный проект «Наука» подготовит 35 тыс. исследователей, Маск запускает спутниковый интернет и другие новости среды
Национальный проект «Наука» подготовит 35 тыс. исследователей, Маск запускает спутниковый интернет и другие новости среды
00:05 Топилин призвал чиновников думать, прежде чем говорить Топилин призвал чиновников думать, прежде чем говорить
30 ЯНВ, 23:39 Президент Мексики заявил о прекращении «войны» с наркомафией Президент Мексики заявил о прекращении «войны» с наркомафией
30 ЯНВ, 22:43 В Нигерии освободили захваченных пиратами российских моряков В Нигерии освободили захваченных пиратами российских моряков
30 ЯНВ, 22:30 Apple придется снизить цены на iPhone в России Apple придется снизить цены на iPhone в России
30 ЯНВ, 21:51 Трамп поздравил Гуайдо с началом президентства Трамп поздравил Гуайдо с началом президентства
Продукты подорожают из-за бензина, в Китае объявили о победе коррупции и другие новости вторника
Продукты подорожают из-за бензина, в Китае объявили о победе коррупции и другие новости вторника
30 ЯНВ, 21:35 В Минздраве предупредили о пике эпидемии гриппа в России В Минздраве предупредили о пике эпидемии гриппа в России

Узнай, страна!

30 ЯНВ, 20:19 В Карачаево-Черкессии открыли два крупных медицинских центра В Карачаево-Черкессии открыли два крупных медицинских центра
Россияне тратят треть доходов на питание, госкомпании заставят пользоваться отечественным софтом и другие новости понедельника
Россияне тратят треть доходов на питание, госкомпании заставят пользоваться отечественным софтом и другие новости понедельника
30 ЯНВ, 13:56 Полпред президента РФ в ЦФО Игорь Щеголев встретился с тамбовскими префектами Полпред президента РФ в ЦФО Игорь Щеголев встретился с тамбовскими префектами
30 ЯНВ, 13:37 В Хабаровском крае стартовало строительство второго морского буксира серии 00440 В Хабаровском крае стартовало строительство второго морского буксира серии 00440
30 ЯНВ, 12:47 В Омске состоится «Битва Титанов» В Омске состоится «Битва Титанов»
30 ЯНВ, 12:29 В Псковской области заработал новый перинатальный центр В Псковской области заработал новый перинатальный центр
28 ЯНВ, 15:31 ТПП РФ: ОРВ - лучшие практики 2018 год ТПП РФ: ОРВ - лучшие практики 2018 год
ЕС не ввел санкции против России из-за конфликта в Керченском проливе и другие новости пятницы
ЕС не ввел санкции против России из-за конфликта в Керченском проливе и другие новости пятницы
28 ЯНВ, 13:28 Утвержден План проведения экспертизы на 2019 год Утвержден План проведения экспертизы на 2019 год

Наши
партнеры

«Деловая Россия» — союз предпринимателей нового поколения российского бизнеса
«Терралайф» - рекламное агентство полного цикла
Dawai - Австрия на русском: новости, туризм, недвижимость, объявления, афиша
IQ'BUZZ - профессиональный инструмент мониторинга социальных медиа в СМИ
Капитал страны
ВКонтакте Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter