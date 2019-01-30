Керри заявил, что Трамп позорит страну
Джон Керри, не так давно занимавший пост госсекретаря США, заявил, что Дональд Трамп позорит Америку своей манерой ведения внешнеполитических вопросов, сообщают «РИА новости». Бывший госсекретарь уничижительно отозвался о том, как Трамп строит политические взаимоотношения США с внешним миром, заявив, что он разрушает все связи и объединения, которые выстраивались предшествующими президентами со времен Второй мировой войны. Также он подчеркнул, что впервые видит президента, который угрожает национальной безопасности страны своими сообщениями в «Твиттере».
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