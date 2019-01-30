Президент Мексики заявил о прекращении «войны» с наркомафией

30.01.2019 23:39



Андрес Мануэль Лопес Обрадор, являющийся президентом Мексики, заявил о том, что государство прекращает свою «войну» с наркокартелями, сообщает «RT». Согласно его словам, правительство прекратит бессмысленную войну внутри страны и сконцентрирует все свои силы на обеспечении общественной безопасности и порядка. Необходимо снизить количество грабежей, убийств и похищений, которые в огромных количествах совершаются повсеместно в стране. Напоминаем, что войну наркокартелям правительство Мексики объявило ещё в 2006 году, во времена правления Фелипе Кальдероне.