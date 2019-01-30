В Нигерии освободили захваченных пиратами российских моряков

30.01.2019 22:43



Шестеро российских моряков, которые были захвачены в плен в первой половине января, были освобождены на территории Нигерии, сообщает «Российская газета». Похищение произошло в территориальных водах Бенина, во время нападения пиратов на контейнеровоз. На борту находились 24 члена экипажа, среди которых было 23 гражданина России. Похитители требовали выкуп с представителя компании-перевозчика за освобождение пленников, но в дело вмешались Нигерийские и Бенинские консульские отделы, которым удалось урегулировать возникшую проблему.