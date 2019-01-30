Apple придется снизить цены на iPhone в России

30.01.2019 22:30



Тим Кук, возглавляющий компанию «Apple», сообщил о падении продаж смартфонов «Iphone» на 15% по результатам прошедших новогодних праздников, что объясняется излишней дороговизной продукта в ряде стран, сообщает «Газета.ру». Подобные расценки объясняются валютными колебаниями на общемировом финансовом рынке, вследствие чего смартфоны поступают в продажу в «переведенной» на местную валюту цене, зачастую непомерно высокой. Глава компании заявил, что снизит цены на свою продукцию в ряде стран, рассчитывая получить какой-никакой рост спроса.