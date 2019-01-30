Трамп поздравил Гуайдо с началом президентства

30.01.2019 21:51



В ходе телефонного разговора, Дональд Трамп поздравил Хуана Гуайдо с началом исполнения временных обязательств президента Венесуэлы и пообещал оказывать поддержку в решении как внутренних, так и внешних политических вопросов, сообщает «Lenta.ru». Подобным разговором Дональд Трамп хочет подчеркнуть, что он целиком и полностью поддерживает все последние события, произошедшие в Венесуэле, поскольку они направлены на защиту демократических ценностей страны. Действующий президент Венесуэлы Николас Мадуро, в свою очередь, заявил, что за всеми массовыми митингами стоят американские политики и что именно с их подачи в стране начались революционные волнения.