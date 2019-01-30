В Минздраве предупредили о пике эпидемии гриппа в России

30.01.2019 21:35



Министерство здравоохранения России предупредило граждан страны о пике сезонной активности ОРВИ заболеваний и посоветовало почаще мыть руки, заниматься спортом и следить за чистотой вещей, которые чаще всего используются в повседневной жизни: телефоны, планшеты, ноутбуки и тому подобное, сообщает «Газета.ру». Сезонный пик заболеваний наступит через месяц, но подготовиться к нему стоит заранее. Кроме того, были даны советы избегать массовых мероприятий и пользоваться медицинскими масками.