Мадуро заявил о готовности сесть за стол переговоров с оппозицией

30.01.2019 21:06



Николас Мадуро, являющийся президентом Венесуэлы, заявил, что готов провести переговоры с оппозицией в формате круглого стола, сообщает «RT». Кроме того, Мадуро готов привлечь к подобному формату переговоров представителей других стран, которые в последнее время показывают, насколько сильно они «озабочены» событиями, происходящими в его стране. Президент Венесуэлы призывает провести встречу в подобном формате во благо страны и её жителей.