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Мадуро заявил о готовности сесть за стол переговоров с оппозицией

30.01.2019 21:06
Мадуро заявил о готовности сесть за стол переговоров с оппозицией

Николас Мадуро, являющийся президентом Венесуэлы, заявил, что готов провести переговоры с оппозицией в формате круглого стола, сообщает «RT». Кроме того, Мадуро готов привлечь к подобному формату переговоров представителей других стран, которые в последнее время показывают, насколько сильно они «озабочены» событиями, происходящими в его стране. Президент Венесуэлы призывает провести встречу в подобном формате во благо страны и её жителей.

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