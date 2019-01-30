В Москве запретили продажу вейпов несовершеннолетним

30.01.2019 20:58



Согласно полученным данным, депутаты Мосгордумы утвердили закон, согласно которому вводится запрет продажи несовершеннолетним электронных сигарет, или так называемых «вейпов», а также вводится административный штраф в размере 5 тыс. рублей за его нарушение, сообщает «ТАСС». Примерной формулировкой подобного штрафа является: «вовлечение несовершеннолетних в процесс курения электронных сигарет». Была дана точная классификация продукции, которая попадает под запрет, и предположительно, в ближайшем будущем, ответственность по данной статье будет увеличена.