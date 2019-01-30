Собянин сообщил о планах развития «Союзмультфильма»

30.01.2019 20:00



Сергей Собянин, занимающий пост мэра Москвы, поведал о том, какой сценарий развития был выбран для студии «Союзмультфильм», сообщает «ТАСС». Известно, что на базе студии был создан внушительных размеров анимационный технопарк, но в планах имеются проекты, согласно которым его площадь будет увеличена как минимум вдвое. Принятые меры позволили студии получить статус технопарка, что уменьшило налоговую нагрузку на организацию на ¼ от предыдущего значения. «Союзмультфильм» получает ощутимую поддержку от государства, а все сэкономленные налоговые средства пускает на улучшение своего технического оснащения.