Киностудии «Мосфильм» исполнилось 95 лет

30.01.2019 19:53



Сегодня знаменитая отечественная киностудия «Мосфильм» отмечает свой 95-й день рождения, однако никаких официальных мероприятий по этому поводу не запланировано, сообщает «ТАСС». Карен Шахназаров, являющийся генеральным директором компании, заявил, что 95-летие это все-таки не круглая дата, поэтому он принял решение не организовывать никаких торжественных мероприятий. Напоминаем, что днём рождения студии принято считать 30 января 1924. Именно в этот день была представлена первая полнометражная картина «Мосфильма» - «На крыльях ввысь».