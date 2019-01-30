Астрономы обнаружили таинственный длинный "мусорный мешок", парящий над землей

30.01.2019 18:51



Таинственный объект, который напомнил обнаружившим его астрономам "пустой мешок для мусора" был замечен плавающим над землей. Неопознанный объект приближается к Земле, но пикирует вокруг, чтобы уйти на расстояние дальше, чем Луна, пишет The Independent.

Считается, что объект имеет несколько метров в поперечнике, но чрезвычайно легкий. Он, вероятно, представляет собой кусок легкого материала, такого как металлическая фольга, оставшегося после запуска ракеты. Но неясно, с какой ракеты мог быть запущен этот объект, известный как A10bMLz.

В данный момент объект находится на странной, высокоэллиптической орбите. Иногда он приближается на 600 км к Земле – но при этом пикирует на расстояние в 1,4 раза дальше Луны. Это означает, что невозможно полностью предсказать, куда он может лететь. Он раскачивается в пространстве, как пластиковый пакет на ветру.Например, объект может вернуться в атмосферу Земли в течение нескольких мотнов или может продолжать летать вокруг Земли.

Такие "пустые мусорные мешки" были замечены и раньше. Но это первый, который когда-либо был замечен дрейфующим на такой далекой орбите.

Объект был впервые замечен гавайским телескопом системы оповещения о последнем столкновении с астероидом (ATLAS). Дальнейший анализ NBO подтвердил, что объект был очень легким, но относительно широким, а также его странную орбиту.