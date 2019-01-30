Огромный светящийся НЛО замечен над облаком в Колумбии

30.01.2019 17:47



В Колумбии очевидцы запечатлели необычный огромный ярко-белый шар, выглядывавший из-за туч. Данное явление шокировало многих жителей города Велес в департаменте Сантандер, наблюдавших объект.

НЛО казалось, скрывался за облаком, был очень ярким и большим. Многие колумбийцы запечатлели объект на камеру, после чего ролик попал на просторы видеосервиса YouTube. В Сети многие пользователи предположили, что за столь странным зрелищем могут стоять пришельцы.

«Я ранее не верил в существование инопланетян, но глаза не лгут», сообщил один из свидетелей.

Каждый день на Земле люди фиксируют на мобильные телефоны что-то невероятное, не поддающееся объяснениям. В данном случае это может быть природным явлением, обосновать которое пока не представляется возможным.