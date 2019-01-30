Обнаружен способ восстановить удаленные в WhatsApp сообщения

30.01.2019 17:58



Газета Daily Mirror рассказала о том, как можно восстановить удаленные в мессенджере WhatsApp сообщения. Согласно опубликованной инструкции, для восстановления сообщений пользователь должен удалить мессенджер со своего устройства, а потом установить его снова. Тогда все удаленные сообщения будут восстановлены из резервной копии и пользователь сможет увидеть их вновь. Однако, сообщения, которые отправлены во время между созданием резервной копии и перезагрузкой устройства, восстановлению не подлежат, пишет ТАСС.