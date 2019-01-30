У мэра Риги прошли обыски

30.01.2019 17:13



Как сообщает информационное агентство LETA, в доме и рабочем кабинете мэра Риги Нила Ушакова прошли обыски. Мероприятия провели сотрудники Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией Латвии. Вместе с тем, ни официальные лица ни сам Ушаков не дают комментарии по этому делу. Мэр заявил, что не собирается уходить со своего поста, но оппозиция уже готовит акцию по сбору подписей под документом о его отставке. Также, Ушаков опроверг информацию о своем задержании, пишет РИА Новости.