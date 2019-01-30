Задержан отец сенатора Арашукова

30.01.2019 16:10



Вслед за своим сыном сенатором Рауфом Арашуковым, задержан и советник генерального директора ООО «Газпром межрегионгаз» Рауль Арашуков. Следственный комитет России подтвердил данную информацию. Его обвиняют в причастности к делу о хищении газа у ПАО "Газпром".

Напоминаем, что сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова задержали прямо в здании Совета Федерации. Его обвиняют в организации преступной группировки, хищении природного газа у ПАО "Газпром", а также в убийстве двух человек и других преступлениях, пишет RT.