В МИД РФ прокомментировали производство в США новой ядерной боеголовки

30.01.2019 16:25



Глава МИД России Сергей Лавров прокомментировал заявление Соединенных штатов о том, что они собираются начать производство новой ядерной боеголовки W76-2. По его словам, данные действия США вызывают сильнейшую озабоченность российской стороны и повышают риск возникновения ситуации, при которой может быть использовано ядерное оружие. Лавров напомнил, что Россия неоднократно высказывала свои опасения по этому поводу, пишет РИА Новости.