Путин назвал Орешкина "туристом"

30.01.2019 15:45



Во время совещания с членами Правительства РФ, глава России Владимир Путин пошутил и назвал министра экономического развития России Максима Орешкина "туристом". Путин попросил рассказать "туриста" о его поездке на Всемирный экономический форум, который проходил в Давосе, об итогах встречи и том, что интересного произошло на мероприятии, если что-то интересное действительно происходило, пишет РБК.

Напоминаем, что Максим Орешкин возглавлял российскую делегацию на прошедшем Форуме.