В Кремле прокомментировали фразу Порошенко о "холодном мире" с Россией

30.01.2019 15:01



Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал фразу лидера Украины Петра Порошенко о том, что Украине нужен "холодный мир" с Россией. Песков напомнил украинскому президенту, что Россия и Украина не находятся в состоянии войны, а те события, которые происходят на Востоке Украины, спровоцированы киевской властью. Также, Песков подчеркнул, что именно украинская сторона портит двусторонние отношения между двумя странами, совершая беспрецедентные действия, которые никак не подлежат оценке, пишет Интерфакс.