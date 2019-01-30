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На Украине открыто дело об убийстве после пропажи капитана судна "Норд"

30.01.2019 14:42
На Украине открыто дело об убийстве после пропажи капитана судна "Норд"

В связи с тем, что на Украине пропал капитан российского судна "Норд" Владимир Горбенко, правоохранительные органы украинского города Мелитополя завели уголовное дело по статье "Умышленное убийство". Об этом заявил правозащитник пропавшего капитана Александр Руденко. По его словам, дело заведено именно для того, чтобы начать проведение розыскных мероприятий. Также адвокат сообщил, что в настоящее время никакой информации о местонахождении Владимира Горбенко нет, пишет ТАСС.

В Крыму требуют, чтобы Киев предоставил информацию о капитане «Норда»
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