В Крыму требуют, чтобы Киев предоставил информацию о капитане «Норда»
29.01.2019 08:15
Крымские власти просят, чтобы в Киеве сообщили о местонахождении и состоянии капитана российского судна «Норд» Владимира Горбенко. Как передает РИА Новости, соответствующие требования озвучил вице-спикер парламента Крыма Ефим Фикс.
Заявление прозвучало после того, как адвокат Максим Могильницкий проинформировал о том, что капитан, которого удерживают на территории Украины, пропал без вести. Не исключено, что к исчезновению Горбенко имеют отношение сотрудники СБУ.
Украинская сторона пока не отвечает на этот запрос.
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