В Крыму требуют, чтобы Киев предоставил информацию о капитане «Норда»

29.01.2019 08:15



Крымские власти просят, чтобы в Киеве сообщили о местонахождении и состоянии капитана российского судна «Норд» Владимира Горбенко. Как передает РИА Новости, соответствующие требования озвучил вице-спикер парламента Крыма Ефим Фикс.

Заявление прозвучало после того, как адвокат Максим Могильницкий проинформировал о том, что капитан, которого удерживают на территории Украины, пропал без вести. Не исключено, что к исчезновению Горбенко имеют отношение сотрудники СБУ.

Украинская сторона пока не отвечает на этот запрос.