Суд обязал Футболиста Тарасова каждый месяц выплачивать алименты на 480 тысяч рублей

30.01.2019 09:21



Решением Черемушкинского районного суда Москвы футболисту ФК «Локомотив» Дмитрию Тарасову было отказано в сокращении объема алиментов, о чем он просил ранее. Об этом в разговоре с РИА Новости сообщил адвокат экс-жены полузащитника Оксаны Сергей Жорин. По его словам, спортсмен должен будет каждый месяц платить 480 тысяч рублей на содержание дочери, рожденной от первого брака.

Во время судебного заседания была продемонстрирована налоговая справка, которая информировала о том, что Дмитрий Тарасов заработал в 2018 году 155 миллионов рублей. При этом по словам защитника, с декабря прошлого года заработок известного футболиста существенно сократился. Плюс ко всему, у него заканчивается контракт с «Локо», и продлеваться он не будет.

Также напомним, что недавно у Дмитрия в новом браке родился еще ребенок. Игроку придется изрядно потрудиться, чтобы обеспечить своих наследников.