В Европе бьют тревогу из-за растущей зависимости от российского газа

30.01.2019 11:03



В странах Европы продолжает нарастать обеспокоенность в связи с нарастающей потребностью в газе, которую может удовлетворить Россия, из-за чего ЕС делает более зависимым. Как передает Газета.ру, статья с соответствующим содержанием была опубликована в Die Welt. При этом, как пишет издание, крупнейшим месторождениям газа (включая Нидерланды) из-за нарастающего спроса приходится сокращать добычу голубого топлива.