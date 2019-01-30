Мадуро выразил Путину благодарность за помощь

30.01.2019 08:45



Николас Мадуро выразил России благодарность за оказанную помощь, информирует РИА Новости. В этом плане, по словам главы Венесуэлы, российский лидер Владимир Путин «всегда оказывает помощь от России во всех смыслах».

Как заявил Мадуро, он просил Путина о том, чтобы страны постоянно поддерживали контакты, а также «чтобы была вся поддержка на дипломатическом и политическом уровне в ООН». Также, как он отметил, речь шла о защите правды Венесуэлы в международном плане.