Православная церковь Америки отказывается признавать «новую церковь» Украины

30.01.2019 08:15



Синод Православной церкви в Америке (ПЦА) заявил о своем отказе признавать так называемую «новую церковь» Украины. Об этом гласит письмо, обнародованное на сайте американской церкви. Как говорится в послании, также Синод постановил: продолжать оказывать поддержку митрополиту Онуфрию каноническому главе и предстоятелю Украинской православной церкви.

Что касается событий, которые сейчас происходят на Украине, то, как сообщает RT, Синод ПЦА выражает свою «глубокую скорбь» в связи со сложившейся ситуацией.