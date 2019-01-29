Мадуро призывает Дональда Трампа «убрать руки» от Венесуэлы

29.01.2019 08:45



Во время своего выступления перед дипломатами, которые вернулись из США, президент Венесуэлы Николас Мадуро решил обратиться к главе Штатов Дональду Трампу с «просьбой» не вмешиваться в дела его страны, передает Газета.ру со ссылкой на твиттер. Мадуро убежден, что именно Трамп отвечает за насилие, которое происходит в Венесуэле.

«Не вмешивайся в дела Венесуэлы, hands off Venezuela! Immediately! (Руки прочь от Венесуэлы! Немедленно!)» — заявил Мадуро.