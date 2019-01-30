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Древние кристаллы показывают, что ядро Земли на 4 млрд лет моложе планеты

30.01.2019 08:08
Древние кристаллы показывают, что ядро Земли на 4 млрд лет моложе планеты

Земле почти 4,5 млрд лет, но она молода сердцем – буквально. Исследователи из Рочестерского университета датировали твердое внутреннее ядро планеты всего 565 млн лет, что делает его относительно молодым по сравнению с остальной частью Земли, пишет NewAtlas.

С тех пор, как Земля начала свою жизнь легко предположить, что ядро является самой старой частью планеты, но это не совсем так. Сегодня оно разделено на две области: твердый железный шар во внутреннем ядре, который окружен закрученной частью из жидкого железа. Когда именно это внутреннее ядро затвердело, уже давно обсуждается, традиционно считается, что это произошло где-то между 0,5 и 2,5 млрд лет. Но теперь исследователи Рочестера сузили этот период до нижнего конца этой шкалы. Ключ к открытию - магнитное поле, которое окружает и защищает Землю, и измерение того, как оно меняется с течением времени.

Для этого команда собрала образцы древних кристаллов из комплекса Септ-Иль в Квебеке. Внутри этих кристаллов находятся крошечные магнитные иглы, которые сохраняют запись магнитного поля в то время, когда они были впервые заперты в минерале. Исследователи обнаружили, что около 565 млн лет назад магнитное поле Земли было самым слабым из когда-либо существовавших - около одной десятой от его нынешней силы – и находилось на грани коллапса.

Поскольку жизнь все еще существует на планете, магнитное поле, очевидно, значительно выросло от этой низкой точки. Но как? Команда Рочестера говорит, что недавно сформированное твердое внутреннее ядро может быть ответственным за это. Ранее, Земля имела слишком слабое магнитное поле для того, чтобы оттолкнуть потоки солнечного ветра и радиации, которые выжигали нашу планету. Но благодаря тому, что в ядре сформировалась его твердая часть, магнитное поле усилилось, что явилось причиной отсутствия радиации и появления жизни на планете Земля.

"Это критический момент в эволюции планеты", - говорит Джон Тардуно, один из авторов исследования.

Команда ученых утверждает, что данное исследование не просто помогает нам лучше понять нашу собственную планету – оно может помочь в поиске экзопланет, способных поддерживать жизнь.

"Те же факторы, которые управляют магнитным полем на Земле могут повлиять на магнитное экранирование на экзопланетах", - говорит Тардуно. "Возможно, на некоторых планетах нет достаточно стабильных магнитных полей, и эти планеты не будут иметь магнитного щита, то есть их атмосфера и вода могут быть уничтожены".

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