Древнейший земной камень найден на Луне

28.01.2019 19:11



Исследователи обнаружили, возможно самый старый из известных земных камней. Этот фрагмент может датироваться так называемой Хадийской эрой вскоре после образования планеты. Интересно, что этот образец был найден не на Земле, а на Луне. Камень был доставлен с земного спутника экипажем Аполлона-14 в 1971 году, в состав которого входили командир корабля Алан Шепард, пилот командного модуля Стюарт Руса и пилот лунного модуля Эдгар Митчелл. Миссия приземлилась в районе лунного ударного кратера Фра Мауро в области северо-восточного побережья Моря Познанного на видимой стороне Луны.

Химический анализ показывает, что камень был выброшен в космос после того, как большой астероид или комета врезалась в землю вскоре после рождения Солнечной системы. Он в конечном итоге оказались на Луне, которая была в три раза ближе, чем сегодня около четырех миллиардов лет назад. Затем он был смешан с другими поверхностными материалами, заключают исследователи.

Образец был идентифицирован ученым-исследователем Джереми Беллуччи и профессором Александром Немчиным, работающими в шведском музее естественной истории и Университете Кертина в Австралии, с использованием новой методики определения местонахождения фрагментов ударных элементов в лунном реголите. Они нашли 2-граммовый фрагмент в образцах Apollo 14, который состоял из кварца, полевого шпата и циркона. Химический анализ показал, что горная порода, вероятно, кристаллизовалась в окислительной среде земного типа при земных температурах, а не в более экстремальных условиях, обнаруженных на Луне в тот же период.

Хотя еще возможно, что фрагмент имеет лунное происхождение. Однако, в этом случае его формирование потребует условий, никогда ранее не предполагавшихся для лунных образцов, требующих, чтобы образец возник на экстремальных глубинах в мантии Луны, где согласно предположениям исследователей, подозреваются различные составы пород.

Анализ показывает, что фрагмент, вероятно, сформировался примерно в 10 километрах от поверхности Земли около 4-1 миллиарда лет назад. В этот период астероиды, столкнувшиеся с Землей, взрывали воронки диаметром от сотен до тысяч километров, доставляя более чем достаточно энергии для извлечения материалов из глубин земной коры.

Тем не менее Дэвид А. Кринг, ученый ассоциации космических исследований университетов лунно-планетарного Института, ожидает, что вывод будет спорным. Но он подозревает, что подобные образцы будут найдены на Луне и другими миссиями, пишет AstronomyNow.