Страны "ядерной пятерки" не подписали итоговое заявление в Пекине

30.01.2019 07:35



В Пекине завершилась встреча стран, так называемой "ядерной пятерки", в которую входят Россия, США, Китай, Великобритания и Франция. Однако, представители "пятерки" отказались подписать итоговое заявление по результатам прошедшей встречи. Об этом сообщил замглавы МИД России Сергей Рябков, который представлял Россию на переговорах. По его словам, ситуация, при которой среди стран-членов "пятерки" нет доверия, является очень серьезной, настолько, что после этой встречи "пришлось отказаться от согласования итогового заявления", пишет РИА Новости.