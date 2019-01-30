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Эксперт назвал возможный сценарий удара по Курилам

30.01.2019 06:29
Эксперт назвал возможный сценарий удара по Курилам

Доктор военных наук, генерал-полковник Анатолий Зайцев высказал свое мнение относительно военного потенциала России и Японии, а также рассказал о возможных последствиях начала военных действий с участием двух стран на Дальнем Востоке. По его мнению, японская сторона обладает более существенным арсеналом вооружения, что дает ей военное преимущество. В этой связи, при начале военных действий Япония может захватить Сахалин и Южные Курилы, на которых незамедлительно появятся военные базы США. При этом США займут нейтральную позицию и будут пытаться повлиять на Россию для того, чтобы не было применено ядерное вооружение. Китай будет держать нейтралитет, пишет "Военный курьер".

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