Мошенники пользуются телефонами Сбербанка

30.01.2019 07:14



Появился новый вид мошенничества. На этот раз жертвами злоумышленников стали клиенты Сбербанка. Преступники звонят клиентам с телефонных номеров банка, которые указаны на обратной стороне банковской карты Сбербанка или с короткого номера 900, при этом называя не только номер карты, но и остаток по счету, сумму последней операции и паспортные данные клиента. Злоумышленники сообщали о попытке незаконной транзакции, которую якобы пытаются провести по данной карте, выясняя всю необходимую им информацию. Если клиент сомневается в проведении операции, ему отправляют sms с короткого номера 900, которое очень похоже на сообщения, приходящие от банка, пишет Коммерсант.

Специалисты утверждают, что имитировать звонок с любого телефонного номера не составляет большой проблемы для технически подкованных мошенников, но вот получить данные по операциям, совершенным по банковской карте можно только в случае покупки данных у сотрудников банка. Также, специалисты Сбербанка предупреждают, что настоящие сотрудники никогда не обзванивают клиентов по вопросам блокировки транзакций по карте. Система автоматически блокирует подозрительную операцию и клиент сам звонит в банк, для того, чтобы ее разблокировать.

"Будьте бдительны, и при любом подозрении прервите разговор и перезвоните в банк, так как мошенники не могут принять входящий звонок на подделанный ими номер", - советуют эксперты по кибербезопасности.