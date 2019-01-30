Гуаидо запретили покидать территорию Венесуэлы

30.01.2019 06:41



Лидер оппозиции Хуан Гуаидо, который объявил себя временным президентом Венесуэлы, не может покидать территорию страны. Такое решение вынес Верховный суд Венесуэлы. Также, суд заблокировал все имеющиеся у Гуаидо банковские счета и запретил ему проводить любые операции с активами. Как долго будет действовать данный запрет не сообщается. Также, нет решения по вопросу лишения Хуана Гуаидо статуса депутатской неприкосновенности, пишет Интерфакс.