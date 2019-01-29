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Гуаидо получил доступ к счетам правительства Венесуэлы в США

29.01.2019 17:46
Гуаидо получил доступ к счетам правительства Венесуэлы в США

Оппозиционер Хуан Гуаидо, который самовольно объявил себя временным президентом Венесуэлы, получил доступ к счетам правительства страны, которые находятся в США. Такое решение властей Соединенных штатов было подтверждено госсекретарем США Майком Помпео.

Ранее, США признали действующего президента Венесуэлы Николаса Мадуро нелегитимным главой государства и заявили, что оказывают полную поддержку и признают законным временным президентом страны Хуана Гуаидо, пишет РИА Новости.

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