Абэ назвал условие для создания американских баз на Курилах

29.01.2019 19:59



Синдзо Абэ, являющийся премьер-министром Японии, сообщил, что в случае передачи Японии Курильских островов, американские части ПРО на них базироваться не будут, сообщают «РИА новости». Ранее американское военное командование также заявляло о том, что Курильские острова не рассматриваются ими в качестве плацдармов под базы ПРО. Кроме того, японский дипломат, в ходе проведения встречи с Владимиром Путиным, лично обещал, что не допустит чтобы на Курилах находились какие-либо военные базы.