Apple обяжут оснащать iPhone и Mac российскими антивирусами

30.01.2019 00:41



Вполне возможно, что производителя современных электронных устройств «Apple» законодательно обяжут предустанавливать на свои устройства российские программы, прежде чем они смогут попасть в продажу на отечественном рынке, сообщают «РИА новости». Данное требование стало следствием августовского указа премьер-министра Дмитрия Медведева, в котором он потребовал от Минкомсвязи и Федеральной антимонопольной службы разработать законопроект, содержащий подобные обязательства. Законопроект должен быть подготовлен к апрелю текущего года.