Россия сделала секретное предложение КНДР по ядерной программе

30.01.2019 00:26



Правительство России предложило властям КНДР отказаться от ядерного вооружения, взамен пообещав построить в их стране атомную электростанцию, сообщает «Газета.ру». Предложение включает в себя не только строительство станции, но также сбор и транспортировку отходов деятельности подобной станции на территорию России, где они будут перерабатываться. Делается подобное исключительно для того, чтобы минимизировать риски возможного использования подобных отработанных элементов для создания нового ядерного оружия представителями КНДР. От Кореи требуется лишь демонтировать пусковые шахты и специализированные базы, а также уничтожить запас ядерного оружия.