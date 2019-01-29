Роскачество выбрало лучшие приложения для изучения английского языка

29.01.2019 23:57



Эксперты «Роскачества» провели обширное исследование мобильных приложений, предназначенных для изучения иностранных языков, и, основываясь на комплексных показателях, назвали самые лучшие, сообщает «ТАСС». Для операционной системы «iOS» лучшим приложением было выбрано «Simpler», а для системы «Android» первую строчку заняло приложение «Busuu». В общей сложности, приложения оценивались по 52 критериям, среди которых: языковые правила, словарь, возможность видоизменять процесс обучения или вовсе перезапускать процесс заново, а также качество и наличие тестов на определение уровня знания языка. По имеющимся данным, подобными обучающими приложениями пользуются более 20 млн. человек по всему миру.