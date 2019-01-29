Блогер Ларин и рэпер Птаха войдут в совет по культуре при Госдуме

29.01.2019 23:41



В ближайшем будущем при Госдуме России появится совет по культуре Молодежного парламента, в состав которого одними из первых войдут рэп-исполнитель Птаха и видеоблоггер Ларин, сообщает «Комсомольская правда». Соответствующее заявление сделала Воропаева Мария, являющаяся председателем Молодежного парламента. Штат совета предусматривает 60 мест, которые распределятся посредством открытого избрания. В его состав войдут представители различных современных творческих направлений. На текущий момент уже подано более 230 заявок на вступление в совет.