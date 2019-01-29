В iPhone нашли баг, позволяющий прослушивать чужие устройства

29.01.2019 22:58



Рядовые пользователи продукции компании «Apple» экспериментальным путём смогли обнаружить интересную ошибку в операционной системе смартфона «Iphone», которая позволяет в буквальном смысле прослушивать других пользователей, сообщают «РИА новости». Суть уязвимости заключается в следующем: если создать групповой звонок в программе «FaceTime», то появится возможность услышать всё что происходит «на другом конце провода», даже если человек не отвечает на звонок. Кроме того, есть информация, что если вызываемый пользователь случайно нажмёт какую-либо кнопку смартфона, то активируется еще и фронтальная камера. Официальные представители компании «Apple» заявили, что знают о подобной уязвимости и временно заблокировали групповые звонки в «FaceTime». Новое системное обновление исправит вышеназванную проблему.