Пенсионерка из Удмуртии потеряла 3 млн рублей, вложившись в биткоины

29.01.2019 22:47



Российская пенсионерка, проживающая в поселке Игра, решила вложить свои сбережения в электронную валюту «биткоин», но попалась на «удочку» мошенников и всё потеряла, сообщают «РИА новости». В общей сумме женщина «потеряла» 3 млн. рублей. Пенсионерка хотела выгодно вложить свои сбережения и даже нашла в интернете сайт, который предлагал услуги по конвертации рублей в биткоины. После того как она заполнила и отослала специальную онлайн-форму, ей позвонил мужчина и представился брокером компании. Изначально женщина перевела миллион рублей, но затем, под различными предлогами, с неё «вытащили» ещё 2 млн. рублей. Женщина специально для «конвертации» взяла в банках несколько крупных кредитов. На текущий момент проводятся следственные мероприятия, направленные на поиск злоумышленников.