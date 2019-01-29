Нурмагомедов дисквалифицирован за драку после боя с Макгрегором

29.01.2019 21:48



Российский боец смешанных единоборств, выступающий в рамках бойцовского чемпионата «UFC», Хабиб Нурмагомедов был дисквалифицирован на 9 месяцев, сообщает «Коммерсантъ». Данное решение было принято Атлетической комиссией штата Невада, а основанием явился тот факт, что осенью 2018 года Нурмагомедов, по окончанию своего боя против бойца из Ирландии Конора Макгрегора, устроил драку за пределами ринга. Кроме того, отечественного бойца обязали уплатить $500 тыс. штрафа. В свою очередь, Конора Макгрегора, также принимавшего участие в потасовке, дисквалифицировали на полгода и оштрафовали на $50 тыс.