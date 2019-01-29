Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
29 ЯНВ, 23:11 МСК
USD (ЦБ)    66,3412
EUR (ЦБ)    75,8811

29 ЯНВ, 23:11 МСК
USD (ЦБ)    66,3412
EUR (ЦБ)    75,8811

Торговые сети заморозят цены на бюджетные приставки для цифрового ТВ

29.01.2019 21:34
Торговые сети заморозят цены на бюджетные приставки для цифрового ТВ

Крупнейшие торговые сети России, специализирующиеся на продаже электроники, подпишут меморандум, согласно которому будут «заморожены» цены на бюджетные ТВ-приставки, сообщает «РБК». Данное решение было принято из-за резкого скачка цен на вышеназванные цифровые приставки в момент перехода телевидения на формат цифрового вещания. После подписания документа, минимальная фиксированная цена приставок будет составлять 990 рублей. Было заявлено, что приставки подобного ценового сегмента будут соответствовать всем стандартам качества.

Директор нацразведки США рассказал о вызовах со стороны России и Китая
Читать еще:
✉ переслать на email Все новости >

Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Отправить комментарий

Статьи

Первая помощь. Что делать, когда все потеряно и не хочется жить?

Первая помощь. Что делать, когда все потеряно и не хочется жить?
Бизнес и психология

Основные космические события 2018 года

Основные космические события 2018 года
Наука и технологии

Владимир Зеленский – реальный или технический кандидат в президенты Украины?

Владимир Зеленский – реальный или технический кандидат в президенты Украины?
Политика 1

Обратная сторона Луны. Прошлое и будущее лунных программ СССР, США и Китая

Обратная сторона Луны. Прошлое и будущее лунных программ СССР, США и Китая
Наука и технологии

Где зимой покататься? Обзор лучших горнолыжных курортов России

Где зимой покататься? Обзор лучших горнолыжных курортов России
Новые возможности 2

«Новые Гонконги». Станут ли чартерные города спасением от неэффективного государства?

«Новые Гонконги». Станут ли чартерные города спасением от неэффективного государства?
Экономика

Узнай, страна

В Мордовии приступили к серийному производству смазочных наноматериалов

В Мордовии приступили к серийному производству смазочных наноматериалов

В Нижегородской области открыли производство автокомпонентов для спецтехники

В Нижегородской области открыли производство автокомпонентов для спецтехники

В Кемеровской области запустили автоматизированную линию сортировки на полигоне ТКО

В Кемеровской области запустили автоматизированную линию сортировки на полигоне ТКО

Владимир Путин оценил достижения Тамбовской области

Владимир Путин оценил достижения Тамбовской области

Новости СМИ

Новости дня

22:58 В iPhone нашли баг, позволяющий прослушивать чужие устройства В iPhone нашли баг, позволяющий прослушивать чужие устройства
Национальный проект «Наука» подготовит 35 тыс. исследователей, Маск запускает спутниковый интернет и другие новости среды
Национальный проект «Наука» подготовит 35 тыс. исследователей, Маск запускает спутниковый интернет и другие новости среды
22:47 Пенсионерка из Удмуртии потеряла 3 млн рублей, вложившись в биткоины Пенсионерка из Удмуртии потеряла 3 млн рублей, вложившись в биткоины
21:48 Нурмагомедов дисквалифицирован за драку после боя с Макгрегором Нурмагомедов дисквалифицирован за драку после боя с Макгрегором
20:54 Директор нацразведки США рассказал о вызовах со стороны России и Китая Директор нацразведки США рассказал о вызовах со стороны России и Китая
20:39 В Минфине РФ допустили проблемы с выплатой госдолга Венесуэлы В Минфине РФ допустили проблемы с выплатой госдолга Венесуэлы
19:59 Абэ назвал условие для создания американских баз на Курилах Абэ назвал условие для создания американских баз на Курилах
Продукты подорожают из-за бензина, в Китае объявили о победе коррупции и другие новости вторника
Продукты подорожают из-за бензина, в Китае объявили о победе коррупции и другие новости вторника
19:47 ФАС намерена добиться доступа к банковской тайне ФАС намерена добиться доступа к банковской тайне

Узнай, страна!

19:52 В Мордовии приступили к серийному производству смазочных наноматериалов В Мордовии приступили к серийному производству смазочных наноматериалов
Россияне тратят треть доходов на питание, госкомпании заставят пользоваться отечественным софтом и другие новости понедельника
Россияне тратят треть доходов на питание, госкомпании заставят пользоваться отечественным софтом и другие новости понедельника
19:01 В Нижегородской области открыли производство автокомпонентов для спецтехники В Нижегородской области открыли производство автокомпонентов для спецтехники
18:46 В Кемеровской области запустили автоматизированную линию сортировки на полигоне ТКО В Кемеровской области запустили автоматизированную линию сортировки на полигоне ТКО
17:15 Владимир Путин оценил достижения Тамбовской области Владимир Путин оценил достижения Тамбовской области
28 ЯНВ, 15:31 ТПП РФ: ОРВ - лучшие практики 2018 год ТПП РФ: ОРВ - лучшие практики 2018 год
28 ЯНВ, 14:33 Прием заявок на конкурс Open Innovations Startup Tour Фонда «Сколково» продлен до 1 февраля Прием заявок на конкурс Open Innovations Startup Tour Фонда «Сколково» продлен до 1 февраля
ЕС не ввел санкции против России из-за конфликта в Керченском проливе и другие новости пятницы
ЕС не ввел санкции против России из-за конфликта в Керченском проливе и другие новости пятницы
28 ЯНВ, 13:28 Утвержден План проведения экспертизы на 2019 год Утвержден План проведения экспертизы на 2019 год
23 ЯНВ, 18:06 Министр инвестиционной политики Владимир Куимов дал интервью корреспонденту «Нойе Цюрхер Цайтунг» Министр инвестиционной политики Владимир Куимов дал интервью корреспонденту «Нойе Цюрхер Цайтунг»

Наши
партнеры

«Деловая Россия» — союз предпринимателей нового поколения российского бизнеса
«Терралайф» - рекламное агентство полного цикла
Dawai - Австрия на русском: новости, туризм, недвижимость, объявления, афиша
IQ'BUZZ - профессиональный инструмент мониторинга социальных медиа в СМИ
Капитал страны
ВКонтакте Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter