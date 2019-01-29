Торговые сети заморозят цены на бюджетные приставки для цифрового ТВ

29.01.2019 21:34



Крупнейшие торговые сети России, специализирующиеся на продаже электроники, подпишут меморандум, согласно которому будут «заморожены» цены на бюджетные ТВ-приставки, сообщает «РБК». Данное решение было принято из-за резкого скачка цен на вышеназванные цифровые приставки в момент перехода телевидения на формат цифрового вещания. После подписания документа, минимальная фиксированная цена приставок будет составлять 990 рублей. Было заявлено, что приставки подобного ценового сегмента будут соответствовать всем стандартам качества.