Директор нацразведки США рассказал о вызовах со стороны России и Китая

29.01.2019 20:54



Дэниел Коутс, занимающий должность директора национальной разведки США, рассказал сенату Америки о том, что Россия и Китай объединятся, а их целью будет общее противостояние американскому политическому курсу, сообщают «РИА новости». Китай и Россия активно налаживают между собой ряд экономических, политических и военных схем и методов взаимодействия, что со временем даст двум странам ощутимую прибавку международного политического авторитета. Кроме того, создаются различные объединения и разрабатываются разнообразные двусторонние договоры. Все это в сумме сделает из России и Китая равноценный противовес США и её союзников.