ФАС намерена добиться доступа к банковской тайне

29.01.2019 19:47



Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России хочет добиться внесения определенных корректировок в закон «О банках и банковской деятельности», в результате которых ведомство, на законных основаниях, сможет получать информацию, относящуюся к банковской тайне, сообщает ИА «REGNUM». Банк России пообещал изучить предложение контролирующего органа и дать соответствующий ответ. С юридической точки зрения, достаточно внести ФАС в список организаций, которые имеют доступ к банковской тайне, для того чтобы решить возникший вопрос.