Плохой сон ночью увеличивает болевые ощущения

29.01.2019 18:47



После одной ночи недостаточного сна активность мозга увеличивается в чувствительных к боли областях, в то время как в областях, ответственных за модуляцию того, как мы воспринимаем болезненные стимулы, активность мозга уменьшается. Этот вывод, опубликованный в журнале JNeurosci, дает первое основанное на исследовании реакций мозга объяснение хорошо установленной связи между сном и болью, пишет ScienceDaily.

В двух исследованиях - одном в лаборатории сна, а другом онлайн - Мэтью Уокер и его коллеги показывают, как мозг по-разному обрабатывает боль, когда люди лишены сна, и как качество сна и чувствительность к боли могут меняться ночью и днем. Когда исследователи поддерживали здоровых молодых людей бодрствующими в течение ночи в лаборатории, они наблюдали повышенную активность в первичной соматосенсорной коре и снижение активности в областях стриатума и островковой коры во время выполнения задачи болевой чувствительности. Участники эксперимента, сообщали о том, что они испытывали более интенсивные боли после того, как они бодрствовали в течение предыдущей ночи.

Эти результаты показывают, что улучшение качества сна, особенно в больничных условиях, может быть эффективным подходом к управлению болью. В целом, исследование показывает взаимосвязь между сном и болью, которая уменьшается и увеличивается, соответственно, в обществах по всему миру.