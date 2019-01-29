Количество проведенного за экраном времени влияет на развитие ребенка

29.01.2019 07:54



Результаты нового канадского исследования выявили связь между большим количеством времени, которое ребенок проводит за экраном, и задержкой развития. В своем исследовании Шери Мэдиган из Университета Калгари и ее коллеги опросили около 2400 матерей, определяя то количество времени, которое проводят их малыши за экраном. Они также заполняли анкеты, в которых оценивали развитие своего ребенка.

В возрасте двух лет, дети в среднем проводят 17 часов в неделю перед экранами, которые включают телевизор, компьютер, или другие устройства. Это увеличивалось до 25 часов в неделю, когда детям исполнялось три года, и снижалось до 11 часов в неделю в возрасте пяти лет. Это количество времени, которое эти дети проводят за экраном, намного превысило рекомендации канадского педиатрического общества и Американской академии педиатрии, которые предписывают детям в возрасте от 2 до 5 лет проводить за экраном не более одного часа в день или менее семи часов в неделю.

Исследователи обнаружили, что дети, которые проводят больше времени за экраном, когда им было два года, хуже справляются с тестами развития в возрасте трех лет по сравнению с детьми, которые проводили мало времени с различными устройствами. Они обнаружили аналогичный отчет, когда оценивали экранное время детей в возрасте трех лет и сравнивали их развитие в пять лет. Исследователи говорят, что наметилась четкая тенденция. Чем больше времени дети проводят перед экраном, тем хуже они проходят тесты на развитие. Ученые утверждают, что дети, проводящие много время за экраном, могут упустить важные возможности отточить и освоить свои моторные, межличностные и коммуникативные навыки.

"Чрезмерное экранное время может повлиять на способность детей оптимально развиваться; рекомендуется, чтобы педиатры и практикующие врачи здравоохранения направляли родителей на снижение количества того времени, которое дети проводят у экрана, и обсуждали потенциальные последствия чрезмерного использования детьми разнообразных устройств", - пишут исследователи.

Более ранние исследования уже показывают, что слишком большое количество времени, проведенное за экраном, может вызвать преждевременные изменения в структуре мозга детей. Исследование 2018 года, опубликованное в журнале Lancet Child & Adolescent Health, предлагает родителям ограничить экранное время своих детей всего двумя часами в день, чтобы улучшить их познание, пишет TechTimes.