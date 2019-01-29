Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
29 ЯНВ, 10:17 МСК
USD (ЦБ)    65,9300
EUR (ЦБ)    75,1932

29 ЯНВ, 10:17 МСК
USD (ЦБ)    65,9300
EUR (ЦБ)    75,1932

Количество проведенного за экраном времени влияет на развитие ребенка

29.01.2019 07:54
Количество проведенного за экраном времени влияет на развитие ребенка

Результаты нового канадского исследования выявили связь между большим количеством времени, которое ребенок проводит за экраном, и задержкой развития. В своем исследовании Шери Мэдиган из Университета Калгари и ее коллеги опросили около 2400 матерей, определяя то количество времени, которое проводят их малыши за экраном. Они также заполняли анкеты, в которых оценивали развитие своего ребенка.

В возрасте двух лет, дети в среднем проводят 17 часов в неделю перед экранами, которые включают телевизор, компьютер, или другие устройства. Это увеличивалось до 25 часов в неделю, когда детям исполнялось три года, и снижалось до 11 часов в неделю в возрасте пяти лет. Это количество времени, которое эти дети проводят за экраном, намного превысило рекомендации канадского педиатрического общества и Американской академии педиатрии, которые предписывают детям в возрасте от 2 до 5 лет проводить за экраном не более одного часа в день или менее семи часов в неделю.

Исследователи обнаружили, что дети, которые проводят больше времени за экраном, когда им было два года, хуже справляются с тестами развития в возрасте трех лет по сравнению с детьми, которые проводили мало времени с различными устройствами. Они обнаружили аналогичный отчет, когда оценивали экранное время детей в возрасте трех лет и сравнивали их развитие в пять лет. Исследователи говорят, что наметилась четкая тенденция. Чем больше времени дети проводят перед экраном, тем хуже они проходят тесты на развитие. Ученые утверждают, что дети, проводящие много время за экраном, могут упустить важные возможности отточить и освоить свои моторные, межличностные и коммуникативные навыки.

"Чрезмерное экранное время может повлиять на способность детей оптимально развиваться; рекомендуется, чтобы педиатры и практикующие врачи здравоохранения направляли родителей на снижение количества того времени, которое дети проводят у экрана, и обсуждали потенциальные последствия чрезмерного использования детьми разнообразных устройств", - пишут исследователи.

Более ранние исследования уже показывают, что слишком большое количество времени, проведенное за экраном, может вызвать преждевременные изменения в структуре мозга детей. Исследование 2018 года, опубликованное в журнале Lancet Child & Adolescent Health, предлагает родителям ограничить экранное время своих детей всего двумя часами в день, чтобы улучшить их познание, пишет TechTimes.

Древнейший земной камень найден на Луне
Читать еще:
✉ переслать на email Все новости >

Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Отправить комментарий

Статьи

Первая помощь. Что делать, когда все потеряно и не хочется жить?

Первая помощь. Что делать, когда все потеряно и не хочется жить?
Бизнес и психология

Основные космические события 2018 года

Основные космические события 2018 года
Наука и технологии

Владимир Зеленский – реальный или технический кандидат в президенты Украины?

Владимир Зеленский – реальный или технический кандидат в президенты Украины?
Политика 1

Обратная сторона Луны. Прошлое и будущее лунных программ СССР, США и Китая

Обратная сторона Луны. Прошлое и будущее лунных программ СССР, США и Китая
Наука и технологии

Где зимой покататься? Обзор лучших горнолыжных курортов России

Где зимой покататься? Обзор лучших горнолыжных курортов России
Новые возможности 2

«Новые Гонконги». Станут ли чартерные города спасением от неэффективного государства?

«Новые Гонконги». Станут ли чартерные города спасением от неэффективного государства?
Экономика

Узнай, страна

В Калужской области запустили производство работающего на сжиженном природном газе локомотива ТЭМГ1

В Калужской области запустили производство работающего на сжиженном природном газе локомотива ТЭМГ1

ТПП РФ: ОРВ - лучшие практики 2018 год

ТПП РФ: ОРВ - лучшие практики 2018 год

В Ульяновской области начались испытания первого российского топливозаправщика Ил-78М-90А

В Ульяновской области начались испытания первого российского топливозаправщика Ил-78М-90А

Прием заявок на конкурс Open Innovations Startup Tour Фонда «Сколково» продлен до 1 февраля

Прием заявок на конкурс Open Innovations Startup Tour Фонда «Сколково» продлен до 1 февраля

Новости СМИ

Новости дня

09:43 В Бурятии учитель заставил школьников просидеть весь урок в противогазах В Бурятии учитель заставил школьников просидеть весь урок в противогазах
Национальный проект «Наука» подготовит 35 тыс. исследователей, Маск запускает спутниковый интернет и другие новости среды
Национальный проект «Наука» подготовит 35 тыс. исследователей, Маск запускает спутниковый интернет и другие новости среды
09:12 Скончался Душан Макавеев Скончался Душан Макавеев
08:45 Мадуро призывает Дональда Трампа «убрать руки» от Венесуэлы Мадуро призывает Дональда Трампа «убрать руки» от Венесуэлы
08:15 В Крыму требуют, чтобы Киев предоставил информацию о капитане «Норда» В Крыму требуют, чтобы Киев предоставил информацию о капитане «Норда»
07:18 Реальные зарплаты россиян вырастут на 4% Реальные зарплаты россиян вырастут на 4%
06:56 США обвинили Huawei в промышленном шпионаже США обвинили Huawei в промышленном шпионаже
Продукты подорожают из-за бензина, в Китае объявили о победе коррупции и другие новости вторника
Продукты подорожают из-за бензина, в Китае объявили о победе коррупции и другие новости вторника
06:43 Венесуэльская нефтегазовая компания PDVSA попала под санкции США Венесуэльская нефтегазовая компания PDVSA попала под санкции США

Узнай, страна!

28 ЯНВ, 15:49 В Калужской области запустили производство работающего на сжиженном природном газе локомотива ТЭМГ1 В Калужской области запустили производство работающего на сжиженном природном газе локомотива ТЭМГ1
Россияне тратят треть доходов на питание, госкомпании заставят пользоваться отечественным софтом и другие новости понедельника
Россияне тратят треть доходов на питание, госкомпании заставят пользоваться отечественным софтом и другие новости понедельника
28 ЯНВ, 15:31 ТПП РФ: ОРВ - лучшие практики 2018 год ТПП РФ: ОРВ - лучшие практики 2018 год
28 ЯНВ, 14:34 В Ульяновской области начались испытания первого российского топливозаправщика Ил-78М-90А В Ульяновской области начались испытания первого российского топливозаправщика Ил-78М-90А
28 ЯНВ, 14:33 Прием заявок на конкурс Open Innovations Startup Tour Фонда «Сколково» продлен до 1 февраля Прием заявок на конкурс Open Innovations Startup Tour Фонда «Сколково» продлен до 1 февраля
28 ЯНВ, 14:26 В Тамбовской области открыли первую в регионе теплицу пятого поколения В Тамбовской области открыли первую в регионе теплицу пятого поколения
28 ЯНВ, 13:28 Утвержден План проведения экспертизы на 2019 год Утвержден План проведения экспертизы на 2019 год
ЕС не ввел санкции против России из-за конфликта в Керченском проливе и другие новости пятницы
ЕС не ввел санкции против России из-за конфликта в Керченском проливе и другие новости пятницы
23 ЯНВ, 18:06 Министр инвестиционной политики Владимир Куимов дал интервью корреспонденту «Нойе Цюрхер Цайтунг» Министр инвестиционной политики Владимир Куимов дал интервью корреспонденту «Нойе Цюрхер Цайтунг»

Наши
партнеры

«Деловая Россия» — союз предпринимателей нового поколения российского бизнеса
«Терралайф» - рекламное агентство полного цикла
Dawai - Австрия на русском: новости, туризм, недвижимость, объявления, афиша
IQ'BUZZ - профессиональный инструмент мониторинга социальных медиа в СМИ
Капитал страны
ВКонтакте Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter