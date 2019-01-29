В России установлены новые правила продажи молочных продуктов

29.01.2019 18:26



С 1 июля 2019 года в России изменятся правила продажи молочной продукции. Документ о введении новых правил продажи подписал премьер-министр России Дмитрий Медведев. Так, согласно новому постановлению, вся молочная продукция должна продаваться на отдельных стеллажах или в отдельно стоящих холодильниках. Также, на упаковке продукции должна присутствовать надпись: "без заменителя молочного жира", пишет газета Ведомости.