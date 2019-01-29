Воспитание детей нужно учитывать в трудовом стаже женщин

29.01.2019 17:26



Российский омбудсмен по правам человека Татьяна Москалькова считает, что то время, которое женщина проводит воспитывая детей, должно быть засчитано в ее трудовой стаж. Также, женщинам, ухаживающим за детьми, должна быть предоставлена работа на дому. Москалькова высказала свое мнение и о кризисных центрах для женщин. По ее словам, необходимо легализовать те центры, которые существуют на средств и при поддержке волонтеров, для того, чтобы у государства была возможность взять их на свое обеспечение, пишет Интерфакс.