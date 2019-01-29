В Италии снизили пенсионный возраст

29.01.2019 15:55



Власти Италии приняли решение снизить пенсионный возраст. Соответствующий документ подписал итальянский президент Серджо Маттарелла. Такую информацию передает итальянское издание ANSA. Так, согласно документу, в действие вводится "квота 100". Она подразумевает, что выйти на пенсию может тот гражданин страны, сумма возраста и пенсионного стажа которого равняется 100. Также, Маттарелла подписал документ о введении в Италии безусловного базового дохода для неимущих граждан, пишет Газета.ру.