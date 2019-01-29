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Самолет, летевший в Анталью, совершил экстренную посадку в Сочи

29.01.2019 16:28
Самолет, летевший в Анталью, совершил экстренную посадку в Сочи

Самолет авиакомпании "Россия", который следовал рейсом Санкт-Петербург-Анталья вынужден был совершить незапланированную посадку в аэропорту Сочи. Это произошло из-за драки, которую устроил один из пассажиров. По представленной информации, мужчина 1985 года рождения, находясь в состоянии алкогольного опьянения, устроил дебош на борту лайнера и ударил одну из бортпроводниц. После приземления он был передан сотрудникам полиции, пишет ТАСС.

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